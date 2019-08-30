Во Владивостоке размыло дорогу на Шамору и Емар
Сегодня, 30 августа, во Владивостоке после проливных дождей размыло участок дороги до Шаморы и поселка Емар. Автобусы и машины не могут добраться в отдаленный микрорайон, - сообщают очевидцы.
Между тем, местные говорят, что дорогу размыло еще два дня назад, а автобусы не ходят со вчерашнего дня.
Как сообщили в администрации края, во Владивостоке закрыт проезд на подъезде к бухте Лазурная со стороны федеральной трассы. Дежурит пост ГИБДД, после спада воды продолжатся работы по восстановлению проезда.
Проблемные участки есть и в других районах края.
В Хасанском районе нет проезда на двух участках дороги Барабаш–Приморская–Перевозная–Безверхово. Как только позволит уровень воды, дорожники приступят к отсыпке объезда в районе разрушенного моста в село Перевозное. Cохраняется перелив воды через дорогу в село Гвоздево, есть объезд через одноименную станцию.
В Уссурийском городском округе затруднен проезд на третьем километре дороги Комарова–Заповедное–Глуховка–Заречное.
В Партизанском районе затруднен проезд на дороге Екатериновка–Новая Сила.
В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовское от автодороги Уссурийск–Пограничный из-за перелива воды. Есть объезд.
В Октябрьском районе нет проезда для большегрузного транспорта в поселок Липовцы.
В Ханкайском районе из-за переливов воды ограничен проезд к селу Мельгуновка.
В Кавалеровском районе ограничен проезд на 401-м километре дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, где наблюдается перелив временного объезда аварийного моста.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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