Во Владивостоке размыло дорогу на Шамору и Емар

Сегодня, 30 августа, во Владивостоке после проливных дождей размыло участок дороги до Шаморы и поселка Емар. Автобусы и машины не могут добраться в отдаленный микрорайон, - сообщают очевидцы.

Между тем, местные говорят, что дорогу размыло еще два дня назад, а автобусы не ходят со вчерашнего дня.

Как сообщили в администрации края, во Владивостоке закрыт проезд на подъезде к бухте Лазурная со стороны федеральной трассы. Дежурит пост ГИБДД, после спада воды продолжатся работы по восстановлению проезда.

Проблемные участки есть и в других районах края.

В Хасанском районе нет проезда на двух участках дороги Барабаш–Приморская–Перевозная–Безверхово. Как только позволит уровень воды, дорожники приступят к отсыпке объезда в районе разрушенного моста в село Перевозное. Cохраняется перелив воды через дорогу в село Гвоздево, есть объезд через одноименную станцию.

В Уссурийском городском округе затруднен проезд на третьем километре дороги Комарова–Заповедное–Глуховка–Заречное.

В Партизанском районе затруднен проезд на дороге Екатериновка–Новая Сила.

В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовское от автодороги Уссурийск–Пограничный из-за перелива воды. Есть объезд.

В Октябрьском районе нет проезда для большегрузного транспорта в поселок Липовцы.

В Ханкайском районе из-за переливов воды ограничен проезд к селу Мельгуновка.

В Кавалеровском районе ограничен проезд на 401-м километре дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, где наблюдается перелив временного объезда аварийного моста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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