Ситуация на дорогах Приморья
Восстановлен проезд к селам Кугуки, Линевичи, Утесное, Загородное в Уссурийском городском округе. Специалисты Примавтодора продолжают работы по восстановлению дорожного полотна до нормативных параметров.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в Хасанском районе нет проезда на четырех километрах дороги Хасан–Гвоздево. Альтернативный объезд – через Посьет. На дороге Барабаш–Приморский начались работы по восстановлению проезда.
В Яковлевском районе ограничен проезд для легковых машин на дороге Николо-Михайловка–Загорное. По мере спада воды дорожники приступили к очистке кюветов.
В Пограничном районе проезда нет к селу Духовское со стороны Богуславки. Объезд – через Жариково. На участках дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово восстановлено дорожное полотно, ведется прочистка кюветов. Выставлены предупреждающие знаки.
В Октябрьском районе нет проезда к Новогеоргиевке. Из-за размытия объезда моста нет проезда грузового транспорта к поселку Липовцы, легковые автомобили проезжают по мосту. На дороге Доброполье–Николо-Львовское–Покровка–Синельниково идет восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала.
В Ханкайском районе нет проезда к селу Комиссарово из-за размывов дороги. Наблюдаются переливы воды на дорогах к селам Мельгуновка и Майское, на 19-21 километрах дороги Cибирцево–Жариково–Комиссарово–Ильинка–Комиссарово нет проезда из-за перелива воды, объезд осуществляется по альтернативной дороге. Продолжает работать техника.
В Пожарском районе на дороге к селу Губерово объезд моста перерыт для сброса воды, есть альтернативный проезд через Новостройку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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