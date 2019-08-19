Ситуация на дорогах Приморья

Техника Примавтодора продолжает работы по восстановлению проездов на дорогах, размытых в результате тайфуна «Кроса».

Как сообщили в пресс-службе администрации края, в Хасанском районе нет проезда на четырех километрах дороги Хасан–Гвоздево. Есть альтернативный объезд через Посьет. Ограничен проезд для легкового транспорта на дороге Барабаш–Приморский.

В Яковлевском районе ограничен проезд для легковых машин на дороге Николо-Михайловка–Загорное. По мере спада воды здесь приступили к очистке кюветов.

В Уссурийском городском округе нет проезда в села Кугуки, Линевичи, Утесное, Загородное.

В Пограничном районе проезда нет к селу Духовское со стороны Богуславки. На участках дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово размыто дорожное полотно, дорожники приступают к восстановлению. Выставлены предупреждающие знаки.

В Октябрьском районе нет проезда к Новогеоргиевке. Из-за размытия объезда моста нет проезда грузового транспорта к поселку Липовцы, легковые автомобили проезжают по мосту. На дороге Доброполье–Николо-Львовское–Покровка–Синельниково восстанавливают профиль гравийных дорог с добавлением нового материала.

В Ханкайском районе нет проезда к селу Комиссарово из-за размывов дороги. Наблюдаются переливы воды на дорогах к селам Мельгуновка и Майское, на 19-21 километрах дороги Cибирцево–Жариково–Комиссарово–Ильинка–Комиссарово нет проезда из-за перелива воды, объезд – по альтернативной дороге. Продолжает работать техника.

В Пожарском районе на дороге к селу Губерово объезд моста перерыт для сброса воды, есть альтернативный проезд через Новостройку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, в связи со спадом уровня воды люди покидают пункты временного размещения (ПВР) и возвращаются в свои дома.

В настоящее время пункты временного размещения в Октябрьском районе и Уссурийском городском округе. В селе Покровка развёрнут пункт временного размещения на базе Уссурийского агропромышленного предприятия, в Уссурийске - на базе Приморской сельскохозяйственной академии. Из пункта временного размещения Октябрьского района вернулись в своё жильё 54 человека (в том числе 24 ребёнка), на данный момент здесь остаются 2 человека. Из пункта временного размещения в Уссурийске вернулись в дома 18 человек и 3 ребёнка. Сейчас здесь остаются 15 человек: 8 взрослых и 5 детей.

В пунктах временного размещения гражданам оказывается вся необходимая помощь. С детьми проводятся развлекательные мероприятия: мастер-классы, уроки рисования, викторины по сказкам, организуются просмотр мультфильмов.

Представители социальных служб помогают людям, чьи дома пострадали в результате дождевого паводка оформить документы на получение материальной помощи.

Всех поступающих в ПРВ граждан осматривают врачи, несущие круглосуточное дежурство. В медпункте имеются все жизненно важные медикаменты.

В пунктах временного размещения людям предоставлены предметы первой необходимости: постельные принадлежности, тёплые вещи, средства личной гигиены. Жители, покинувшие свои дома, обеспеченны трёхразовым горячим питанием и питьём, для детей дополнительно организован полдник. В пунктах временного размещения имеются душевые кабины с горячей и холодной водой. С находящимися в ПВР гражданами работают специалисты психологической службы, оказывающие им всестороннюю поддержку.

«Очень важно помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, справиться со стрессом и ответить на возникающие вопросы. Важно, чтобы люди, чьи дома попали в зону подтопления почувствовали тепло, заботу и получили на пункте временного размещения необходимую административную помощь», - отметила психолог 7-го Отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю Галина Кошель.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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