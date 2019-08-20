Ситуация на дорогах Приморья (оперативная информация)

По состоянию на 11.00 2 сентября аварийно-восстановительные работы на дорогах Приморья ведутся в восьми муниципалитетах.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в Арсеньевском городском округе восстановлен проезд на дорогах Анучино–Еловка–Муравейка и Корниловка–Шекляево. Вода спала, дорожники ведут мониторинг за переливами проезжей части.

В Яковлевском районе ограничен проезд на восьмом километре дороги Николо-Михайловское–Озерное–Бельцово–Орлиное. На дороге Николо-Михайловское–Загорное наблюдается спад воды.

В Хасанском районе ведутся аварийно-восстановительные работы на дороге Барабаш–Приморская–Перевозная–Безверхово. На трех участках проезд ограничен, на 31-м километре идет устройство временного объезда.

В Уссурийском городском округе нет проезда на 22-23 километрах дороги Борисовка–Кугуки–Линевичи–Утесное.

В Партизанском районе вода спала на дороге Екатериновка–Новая Сила.

В Пограничном районе нет проезда для легкового транспорта к селу Духовское. Перелив воды на трех участках подъезда к селу от дороги Уссурийск–Пограничный.

В Ханкайском районе нет проезда для легкового транспорта к селам Комиссарово и Дворянка.

В Октябрьском районе восстановлен проезд для большегрузного транспорта в село Липовцы.

В Черниговском районе нет проезда от дороги Хабаровск–Владивосток к Абражеевке. Есть проезд через поселок Реттиховка, на месте дежурит грейдер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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