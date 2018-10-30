Три дороги отремонтировали в западных районах Приморья

Завершен ремонт участков трех автомобильных дорог в Хорольском и Пограничном районах Приморского края. На всех объектах выполнено асфальтирование.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, на 1,5-километровом участке дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово выполнили устройство земполотна, уложили два слоя основания “дорожной одежды” общим объемом более 19 тысяч кубометров грунта. Затем дорожники выполнили устройство основания и двух слоев асфальтобетонной смеси, отсыпали обочины и нанесли разметку. Заасфальтировали также участок этой же дороги, которая ведет к селу Прилуки, – 3600 квадратных метров дорожного полотна.

Специалисты отмечают, что еще два участка общей протяженностью 2,6 километра были заасфальтированы на дороге Гродеково–Барановка–Садовый.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]