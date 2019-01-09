Комплексный ремонт семи улиц идет во Владивостоке по нацпроекту

На семи улицах краевого центра ведутся комплексные ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники трудятся на Ладыгина, Харьковской, Окатовой, Бородинской, Ватутина, Посьетской и Адмирала Захарова, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

«В этом году в национальный проект «Безопасные качественные дороги» включены семь улиц. На всех объектах работы стартовали. Если на некоторых адресах сейчас идут подготовительные мероприятия, то на других уже асфальтируют тротуары. К слову, на Окатовой уже приступили к снятию старого покрытия на проезжей части и готовятся к укладке нового асфальта. Он будет уложен в два слоя. Верхним станет слой из щебёночно-мастичного асфальтобетона», - рассказал Вадим Малахов, главный специалист управления дорог и благоустройства.

На улице Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова) в эти дни продолжается возведение новой подпорной стены, устройство щебёночного основания тротуара.

На Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой) и Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой) подрядная организация монтирует дорожные и тротуарные бортовые камни для выведения продольного и поперечного профилей дороги, асфальтирует тротуары на уже подготовленных участках. На Окатовой началось и снятие старого покрытия на проезжей части, после этого дорожники приступят к укладке нового асфальта.

На участке Ватутина - Нейбута (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута) специалисты устанавливают ливневые лотки и проводят другие подготовительные мероприятия.

На Бородинской (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока) также продолжают подготовительные работы и уже приступили к асфальтированию тротуаров.

Продолжаются работы и на Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской).

Отметим, что все работы находятся под постоянным контролем. Специалисты городской администрации регулярно проводят проверки, в том числе с участием общественных наблюдателей. Все работы должны быть завершены до конца лета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]