Общественные наблюдатели проверили ход ремонта дорог во Владивостоке

В краевом центре продолжается ремонт дорог. За качеством работ и соблюдением подрядчиками технологий следят не только представители городской администрации, но и общественные наблюдатели. Вчера они проверили, как идут работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на Окатовой, Харьковской, Ладыгина и Ватутина, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Общественники в рейды по контролю за ремонтом дорог в городе направляются вместе с сотрудниками администрации.

«Ход ремонта дорог уже не первый год мы контролируем и совместно с общественными наблюдателями. Они задают вопросы по объёмам работ, границам ремонтируемых участков, технологиям и многому другому. В ходе объездов поступают, конечно же, замечания и предложения по дополнительным работам. Там, где это возможно выполнить в рамках существующего контракта, делаем сразу. Другие пожелания также учитываются и включаются в дальнейшие планы работ», - рассказал заместитель начальника управления дорог и благоустройства городской администрации Юрий Трунов.

В этом году под «народный контроль» попадёт, в первую очередь, ремонт дорог, который проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Это улицы Ладыгина, Окатовая, Харьковская, Бородинская, Адмирала Захарова, Посьетская и участок дороги Ватутина – Нейбута. Также контролировать общественники будут ремонт парков, скверов, строительство детских садов и других объектов. Кто-то из общественников решил присоединиться к проверкам впервые в этом году, а кто-то уже на протяжении нескольких лет контролирует ремонт и строительство объектов в краевой столице. Один из таких - Роман Курлов. В общественные наблюдатели он пришел в 2019 году.

«Мы контролируем работы, проводимые в городе в рамках различных проектов и программ. Это и ремонт дорог, и строительство детских садов, реконструкция скверов, парков и т.д. Общественные наблюдатели – это глас народа», - отметил Роман Курлов, общественный наблюдатель.

Напомним, что благодаря реализации национального проекта «БКД» в городе проводится комплексный ремонт, включающий ремонт не только дорог, но и тротуаров, автобусных остановок, лестниц и подпорных стен, сетей ливневой канализации, установку новых люков и решёток на сетях инженерных коммуникаций, монтаж дорожного ограждения и другие работы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]