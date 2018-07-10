Крышки люков с символами дальневосточной столицы появятся на дорогах города

Герб Владивостока, Токаревский маяк и парусник «Паллада» - эти символы дальневосточной столицы появятся на крышках люков инженерных коммуникаций на дорогах города, сообщают «Вести:Приморье». Они будут смонтированы на шести улицах.

В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока рассказали, что новые люки с символикой города появятся на пяти улицах, которые в этом году комплексно ремонтируют в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - Сабанеева, Успенского, Крыгина, Каплунова и Монтажной, а также на Маковского, которую ремонтируют благодаря субсидиям Минвостокразвития.

Люки с гербом Владивостока будут смонтированы на Сабанеева и Маковского, с Токаревским маяком на улице Крыгина, а с парусником «Паллада» на Каплунова, Монтажной и Успенского, отметили в пресс-службе города.

Напомним, что по нацпроекту «БКАД» подрядчики приступили к ремонту своевременно. Пока все работы идут в соответствии с графиком. Завершить ремонт необходимо до середины августа.

Напомним, на улице Крыгина ремонтные работы проводят на участке от дома № 12 до дома № 111, на Монтажной - на участке от Борисенко, 54а до дома № 98, комплексный ремонт на Сабанеева идёт на участке от пересечения с улицей Луговая до дома № 22 по Сабанеева, улицу Каплунова ремонтируют от улицы Спиридонова до Невельского, ремонт на Успенского сейчас ведётся на участке от дома № 77 до №100.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]