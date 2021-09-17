К ремонту дороги от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи приступят в эти выходные

Здесь вместо грунтовой дороги появится асфальтированный участок протяженностью 1,2 км. Сейчас подрядная организация готовит технику и материалы. К работам специалисты планируют приступить в эти выходные, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Долгожданное событие для многих жителей и гостей острова Русский – асфальтированная дорога – станет реальностью. В этом году будет реализован первый этап проекта - новая асфальтированная дорога появится на участке от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. Асфальтировать дорогу дальше к посёлкам будут поэтапно.

«Работы проведут благодаря поддержке полпреда Юрия Трутнева и губернатора Олега Кожемяко. Краевой столице на эти цели выделили дополнительные средства. Глава города Константин Шестаков поручил оперативно подготовить всю документацию и провести уже в этом году работы на первом участке, от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. По итогам открытого электронного аукциона был определен подрядчик, которые и приступает к работам. Завершить ремонт должны до конца октября», – рассказал заместитель главы города – руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

На участке заменят слабый грунт, смонтируют перепускные трубы, сделают кюветы, подготовят основание дороги и уложат в два слоя асфальтовое покрытие. После завершения основных строительных работ на дороге установят новые знаки, нанесут разметку и смонтируют на опасном участке барьерное ограждение.

Напомним, что вместо грунтовых дорог на острове за несколько лет должны появиться комфортные и асфальтированные. Планы по благоустройству во время рабочей поездки на Русский в конце июня обсуждали Олег Кожемяко и Константин Шестаков. В этом году появится первый участок новой асфальтированной дороги. Зимой специалисты займутся подготовкой проектно-сметной документации следующего - к Экипажному. После этого будут прокладывать асфальтированные дороги на Подножье и к Рынде.

Отметим, что в этом году на Русском отремонтировали дорогу, ведущую к океанариму, а также в районе поворота на Поспелово. Также в районе океанариума благоустроили бесплатную парковку на 250 автомобилей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]