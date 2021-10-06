Асфальт вместо грунтовки. От Университетского проспекта до Ворошиловской батареи делают дорогу

Дорожные службы приступили к асфальтированию грунтовых дорог на острове Русский. Первый этап подразумевает ремонт участка от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. Ход работ находится на личном контроле у главы Владивостока, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«Было огромное количество просьб от жителей сделать на Русском дороги. В этом году мы заасфальтируем участок, протяженностью 1200 метров. А в следующем планируем выполнить работы до поселка Экипажный», - отметил Константин Шестаков.

На дороге монтируют перепускные трубы, делают кюветы, готовят основание дороги и до конца года уложат два слоя асфальтового покрытия. После завершения основных строительных работ на дороге установят новые знаки, нанесут разметку и смонтируют на опасном участке барьерное ограждение.

Напомним, что вместо грунтовых дорог на острове за несколько лет должны появиться комфортные и асфальтированные. Планы по благоустройству во время рабочей поездки на Русский в конце июня обсуждали Олег Кожемяко и Константин Шестаков. Предложение получило поддержку полпреда Юрия Трутнева и краевой столице на эти цели выделили дополнительные средства. В этом году появится первый участок новой асфальтированной дороги. Зимой специалисты займутся подготовкой проектно-сметной документации следующего – к Экипажному. После этого будут прокладывать асфальтированные дороги на Подножье и к Рынде.

Отметим также, что в этом году на Русском отремонтировали дорогу, ведущую к океанариуму, а также в районе поворота на Поспелово. Кроме того, в районе океанариума благоустроили бесплатную парковку на 250 автомобилей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]