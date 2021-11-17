На Русском острове появилось 1 300 метров асфальтированной дороги

Дорожники закончили асфальтирование на Русском острове. Здесь от Университетского проспекта и чуть дальше Ворошиловской батареи вместо грунтовки теперь асфальтированная двухполосная дорога, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как рассказал заместитель главы города – руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев, до конца недели подрядная организация нанесёт разметку и приступит к монтажу знаков и барьерного ограждения протяженностью около 700 метров. Это делается для безопасности участников дорожного движения.

Стоит отметить, что начало асфальтирования дорог на Русском – долгожданные работы не только для жителей острова, но и всех его гостей. На следующий год планируется продолжить работы и заасфальтировать дорогу до Экипажного. Также на последующие годы планируется асфальтирование дорог на Подножье и к Рынде.

Напомним, что летом во время рабочей поездки на остров Русский губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков обсудили планы по благоустройству. За несколько лет здесь должны появиться комфортные асфальтированные дороги. Предложение получило поддержку полпреда Юрия Трутнева. Владивостоку для реализации первого этапа – асфальтирования от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи – в этом году выделили дополнительные средства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]