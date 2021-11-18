На Некрасовской убирают леера, чтобы расширить дорогу

Во Владивостоке на улице Некрасовской продолжаются работы по расширению проезжей части, ведущей в центральную часть города. Подрядная организация завершает демонтаж леерного ограждения, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как сообщают в городском управлении дорог и благоустройства, на объекте проведены работы по переносу тротуара, обустройству подпорной стены на месте косогора. Сейчас завершается демонтаж леерного ограждения.

«В ближайшие дни на месте установленных ранее стоек ограждения будет уложен новый асфальт. После этого специалисты нанесут новую разметку и займутся монтажом лееров уже по новой траектории дороги», – добавили в управлении.

Напомним, что на Некрасовской, в районе надземного пешеходного перехода, выполняются работы по изменению геометрии проезжей части с целью ее расширения до нормативных трёх полос в каждом направлении. Этот участок дороги вот уже много лет доставляет большие неудобства автомобилистам. В результате сужения дороги, ведущей в центр города, автомобилисты вынужденно сбрасывают скорость, что приводит не только к замедлению движения потока, но и дорожно-транспортным происшествиям.

Так же, в рамках реализации планов по благоустройству Владивостока, дорожники закончили асфальтирование на Русском острове. Здесь от Университетского проспекта и чуть дальше Ворошиловской батареи вместо грунтовки теперь асфальтированная двухполосная дорога.

Стоит отметить, что начало асфальтирования дорог на Русском – долгожданные работы не только для жителей острова, но и всех его гостей. На следующий год планируется продолжить работы и заасфальтировать дорогу до Экипажного. Также на последующие годы планируется асфальтирование дорог на Подножье и к Рынде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]