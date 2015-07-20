Дорогу на Некрасовском путепроводе расширят до трёх полос

Опору надземного перехода на улице Некрасовской перенесут и расширят проезжую часть, сообщают «Вести:Приморье».

Городское управление дорог и благоустройства планирует провести работы по реконструкции надземного пешеходного перехода в районе дома № 59а на улице Некрасовской. Специалистам предстоит разработать проект реконструкции перехода, который будет предусматривать и перенос опоры.

«Участок дороги по направлению в центр города нуждается в расширении. Чтобы провести эти мероприятия, необходимо перенести опору надземного пешеходного перехода. Дорога здесь будет расширена до трёх полос», - подчеркнули в городской администрации.

Администрация Владивостока уже объявила открытый аукцион на поиск подрядчиков, которым предстоит разработать проектную и рабочую документацию по реконструкции объекта. Эти работы необходимо выполнить в этом году в срок до 15 ноября.

После разработки проекта будет проведена его экспертиза. Только после этого и выделения финансирования пройдут работы по реконструкции надземного пешеходного перехода и расширения проезжей части.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]