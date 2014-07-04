Виадуки на Калинина, Гоголя и Некрасовской будет проектировать дочерняя компания «Армады»

Проекты виадуков у остановок «Студенческая» и «Радиоприбор», а также реконструкции перехода на Некрасовской подготовит ООО «Армада-Проект», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Компания снизила стоимость работ почти в два раза и выиграла электронный аукцион. Этот же подрядчик в прошлом году начал готовить документацию для будущего виадука на Героев-Тихоокеанцев.

Новые виадуки на Гоголя и Калинина должны заменить пешеходные переходы со светофорами. На Некрасовской предстоит перенести опору и расширить проезжую часть по направлению в город.

Согласно опубликованным протоколам на сайте Госзакупок, разработчиком проектов строительства двух новых виадуков и реконструкции старого станет ООО «Армада-Проект».

Проект виадука на Калинина, 277 у остановки «Радиоприбор» будет стоить 3,4 млн рублей. Начальная цена была 4,9 млн. Проект перехода возле ВГУЭС на Гоголя, 39а будет дешевле – 2,2 млн рублей вместо 4,6 млн. Проектировка реконструкции виадука на Некрасовской, 59а будет стоить 3,3 рублей, хотя планировалось потратить 6,7 млн.

Напомним, «Армада-Проект», входящая в группу компаний «Армада» Евгения Пименова, в прошлом году взялась за проектировку виадука в районе остановки «Восточная верфь» на Героев-Тихоокеанцев и работала над проектом новой гребной базы в Лозовом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]