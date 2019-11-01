Новые виадуки построят во Владивостоке на остановках Студенческая и "Радиоприбор"

Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока объявило два аукциона на разработку документации для строительства крытых виадуков у остановки «Студенческая» и на «Радиоприборе».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, виадуки должны будут заменить пешеходные переходы со светофорами в районе Калинина, 277 и Гоголя, 39а. Конструкции будут длиной около 30 метров, с подсветкой, покрыты поликарбонатом. Высота над проезжей частью около 6 метров. Переход и лестничные сходы планируют вымостить брусчаткой.

На разработку проекта для «Радиоприбора» из городского бюджета уйдёт 4 980 000 рублей. Он должен быть готов к 1 декабря. Проект виадука на Гоголя обойдётся немного дешевле – 4 465 000 рублей. Его должны подготовить к 15 ноября.

Ранее виадук с лифтами для маломобильных владивостокцев на Олега Кошевого (недалеко от остановки «Радиоприбор») должны были сдать ещё в ноябре 2019 года. В январе 2020-го здесь отключили светофоры и заварили леера на зебре. Виадук открыли, а лифты не работают до сих пор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]