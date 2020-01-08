Во Владивостоке продолжают ликвидировать последствия снегопада. С основных магистралей убран снег, техника продолжает работать. А вот межквартальные дороги, тротуары и виадуки все еще не почищены, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsvl.ru.

Снегоуборочная техника работала всю ночь. В целом к 8 января главные дороги, гостевой маршрут и некоторые прилегающие улицы вычищены сносно. Правда, как говорят очевидцы, тракторы с щетками полируют снег на проезжей части, из-за чего в некоторые подъемы затруднительно подниматься.

Снег сгребается кучами к тротуарам, откуда их должны будут вывезти самосвалами в район Выселковой, где оборудована площадка для его хранения. Но пока этого не сделали. Например, на Гоголя снежная куча лежит на краю автобусной остановки и частично захватывает полосу движения.

Чем дальше от центра Владивостока – тем хуже обстоят дела с очисткой дорог и тротуаров. На площади Баляева и вниз к Луговой – снежная каша на дорогах и «брустверы» из снежных куч у пешеходных дорожек и остановок. Но виадук на мосту Баляева в целом и почищен, и утоптан.

Частично очищены виадуки и лестницы, но тоже только в центральной части города. На Красного Знамени виадук со стороны Гоголя почищен, а со стороны Толстого – нет. Спуск в подземный переход под Гоголевским мостом тоже в снегу. Остановки практически везде не почищены, но утоптаны десятками пешеходов, которые с утра ожидали общественный транспорт. Остановочные карманы же не почищены совсем – например, на остановке «Постышева» автобусы въезжают в снежную кашу.

Предприниматели во всем городе активно очищают территории, прилегающие к своим торговым точкам – иначе им выпишут штраф, причем гораздо выше, чем у ответственных за уборку снега чиновников. Так, юрлица за неубранный снег могут заплатить от 50 000 до 80 000 рублей, а должностные – 5000 - 10 000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]