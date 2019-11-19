Сегодня (19 ноября) во Владивостоке, несмотря на усилия быстро ликвидировать последствия снегопада, крайне тяжёлой остается ситуация во дворах и на пешеходных зонах. Плюсовые температуры сменились резким похолоданием. Это и стало причиной сильной наледи на тротуарах и лестницах. Как пешеходы преодолевают привычные маршруты? И на каких участках опаснее всего?

Во Владивостоке сохраняется сложная ситуация. После выпавшей месячной нормы осадков и перепадов температур снег успел сначала растаять, а ночью превратился в толстую ледяную корку. Если автомобильные дороги почистила спецтехника. То в жилых дворах, убирать лёд — сегодня прямая обязанность коммунальщиков и дворников. Случилось то, чего так боялись жители дальневосточной столицы. Тротуары, лестницы и придомовые территории на многих участках остались не чищены, люди вынуждены передвигаться очень осторожно, маленькими шажочками, чтобы не упасть. Крутой спуск превращается в настоящую ледяную горку и испытание.

Ликвидировать последствия такого гололёда внутри жилых кварталах на пешеходных зонах и лестницах — прямая обязанность управляющих компаний, которые должны обеспечить безопасность для жителей города.

По словам властей, сейчас во всех районах города заняты около 200 дворников муниципального предприятия. Они отвечают за тротуары пешеходные зоны, виадуки, лестницы и остановки вдоль дорог. Собственники предприятий отвечают за участки, прилегающие к их территории, в районе от 5 до 50 метров.

А такие территории как детские площадки, бельевые площадки находятся в зоне ответственности управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

Напомню, за несвоевременную уборку наледи предусмотрены штрафы. Юридические лица и организации могут заплатить за такое нарушение от 50 тыс. до 80 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 10 тысяч.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]