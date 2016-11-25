Задолженность работникам "Радиоприбора" до сих пор полностью не погашена
Ситуация с ОАО «Радиоприбор», где до 2020 года должны были полностью погасить задолженность по заработной плате, - обсуждалась на совещании в администрации Приморского края.
«По состоянию на 6 декабря 2019 года департаментом погашена задолженность на сумму 146,2 миллиона рублей. Непогашенной остается задолженность на сумму 1,3 миллиона рублей», – сообщила руководитель департамента труда и социального развития Приморского края Светлана Красицкая.
Всего на предоставление денежной выплаты бывшим работникам ОАО «Радиоприбор» из федерального бюджета было выделено почти 160 миллионов рублей. До поступления средств из ФБ ОАО «Радиоприбор» самостоятельно погасило 11,7 миллиона рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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