60 млн рублей задолжали приморцам работодатели





По состоянию на ноябрь 2019 года просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) составила 59.4 млн. рублей, — передают «Вести: Приморье» по данным Примстата.

Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций. Из общей суммы просроченной задолженности 0.9 млн. рублей (1.4%) приходилось на задолженность, образовавшуюся в 2018 году, 35 млн. рублей (58.9%) – в 2017 году и ранее.

Наибольшая часть невыплат приходится на работников ОАО «Радиоприбор» – 27.1 млн. рублей, или 46% общей суммы, проходится по 27.3 тыс. рублей 993 работникам. Сумма задолженности значительно уменьшилась – на начало года было 304.7 млн., на каждого из 1203 работников по 253 тыс. рублей неполученного заработка. В настоящее время предприятие находится в стадии ликвидации, большинство работников уволены.

Другие организации, имеющие долги по выплате заработной плате, также имеют статус банкрота. Около 11.2 млн. рублей долга по заработной плате скопилось 100 работникам ООО «Приморский механический завод» в г. Спасске-Дальнем (112.5 тыс. рублей каждому). В г. Уссурийске ЗАО «Спасский арматурный завод» должен 101 работнику сумму в размере 9.6 млн. рублей (94.6 тыс. рублей каждому).

В г. Артем ФГУП «Дальневосточное»» задержка в выплате зарплаты 5.2 млн. рублей 105 работникам (34.8 тыс. рублей каждому). На ЗАО «Приморская горнорудная компания «Восток»» в г. Дальнегорске задержка в выплате зарплаты 2.1 млн. рублей 150 работникам (13.8 тыс. рублей каждому).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]