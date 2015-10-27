Работодатели задолжали приморцам почти 57 млн. рублей





Серьезные предприниматели — серьезные долги. Приморцы ждут своих зарплат, некоторые — по два и более года. Об этом сообщают «Вести: Приморье» по информации Примстата.

По состоянию на 1 января 2020 года просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) составила 56.8 млн. рублей, что в 6.3 раза меньше, чем на начало предыдущего года. Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций. Из общей суммы просроченной задолженности 0.9 млн. рублей (1.5%) приходилось на задолженность, образовавшуюся в 2018 году, 28.5 млн. рублей (50.2%) – в 2017 году и ранее.

Основная часть невыплат приходится на работников ОАО «Радиоприбор» – 24.9 млн. рублей или 44% общей суммы. Переводы сумм на заработную плату были крайне нерегулярны, и на каждого из 987 работников накопилось в среднем по 25.2 тыс. рублей неполученного заработка. В настоящее время предприятие находится в стадии ликвидации, большинство работников уволены.

На ООО «Приморском механическом заводе» в Спасске-Дальнем сумма долга скопилась в размере 11.4 млн. рублей 99 работникам, что составляет более 115 тыс. рублей каждому. В Уссурийске ЗАО «Спасский арматурный завод» должен 101 работнику сумму в размере 9.5 млн. рублей (94.5 тыс. рублей каждому). В Артем ФГУП «Дальневосточное» не выплатила 108 работникам 5.6 млн. рублей (51.6 тыс. рублей каждому). Во Владивостоке ОАО «Дальневосточный арсенал» должен 4.4 млн. рублей 28 работнику (156.1 тыс. рублей каждому).

Соблюдение права граждан на своевременную и полную оплату труда является необходимым условием для обеспечения экономической и социальной стабильности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]