Надземный переход восстановили на улице Басаргина: для пешеходов он пока закрыт

На улице Басаргина во Владивостоке минувшей ночью смонтировали пролётную балку надземного пешеходного перехода. Работы на объекте, который был разрушен в октябре 2018 года по вине водителя грузовика, провели специалисты компании «Трансстроймеханизация». Планируется, что для пешеходов виадук будет открыт в течение 10 дней, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Движение на участке дороги, где прошло восстановление виадука, было временно ограничено. Сейчас оно восстановлено в полном объеме.

Как сообщили в городском управлении дорог и благоустройства, пока надземный переход закрыт для граждан. Здесь необходимо завершить монтажные работы, покрыть пешеходную часть асфальтом и обследовать объект на предмет полной безопасности. Планируется, что этот процесс займет до 10 дней. Сегодня на виадуке будет размещена красная сигнальная лента, информирующая о запрете прохода.

Напомним, 16 октября 2018 года грузовой автомобиль, двигаясь по объездной трассе Седанка - Патрокл, в районе улицы Басаргина задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Железобетонная балка упала на дорогу и перекрыла проезд автотранспорту. Силами МЧС, муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и компании «Трансстроймеханизация» 40-метровая конструкция была убрана с проезжей части, движение транспорта открыли. Части надземного перехода вывезли на площадку хранения. Восстановление перехода взяла на себя компания, чей водитель стал виновником происшествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]