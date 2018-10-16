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Виадук на Патрокле будут восстанавливать ночью 16 июля

Виадук на Патрокле будут восстанавливать ночью 16 июля

Источник фото: Vl.ru

Пролётную балку надземного пешеходного перехода на трассе Седанка – Патрокл в районе Басаргина, 16 смонтируют в ночь на четверг, 16 июля. Движение транспорта на этом участке ограничат на восемь часов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Как рассказали в отделе организации дорожного движения администрации Владивостока, пролётная балка, состоящая из нескольких частей, уже собрана. Её монтаж будет проводить компания «Трансстроймеханизация» с 22:00 среды, 15 июля, до 06:00 четверга, 16 июля.

Напомним, водитель грузовика Volvo компании «Трансстроймеханизация» снёс виадук на Патрокле в октябре 2018 года. Новую балку привезли только в апреле 2020 года – виновник ДТП должен установить её за свой счёт. Для монтажа требовалось полностью перекрыть движение, но ГИБДД согласовала только одну полосу. Ранее планировалось, что работы завершат к концу июня, затем сроки перенесли на середину июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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