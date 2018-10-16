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Виадук в районе Патрокла во Владивостоке восстановят к концу июня 

Виадук в районе Патрокла во Владивостоке восстановят к концу июня 

Источник фото: Vl.ru

Новую балку виадука, лежащую на обочине трассы Седанка – Патрокл, установят к концу июня, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Новые сроки уточнила администрация Владивостока.

Самосвал компании «Трансстроймеханизация» снёс виадук на Патрокле в октябре 2018 года. Новую балку привезли только 10 апреля – виновник ДТП должен установить её за свой счёт. Тогда для монтажа требовалось полностью перекрыть движение, но ГИБДД согласовала только одну полосу. Три части балки лежат на обочине до сих пор.

«Компания планирует приступить к сборке конструкции в июне. Сейчас проходят все необходимые согласования на проведение работ и утверждение схем движения. Ориентировочный срок окончания работ – конец июня», – отметили в пресс-службе администрации Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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