Прокуратура Приморского края выписала предписание в адрес администрации Владивостока за ненадлежащую работу по восстановлению пешеходного виадука в районе улицы Басаргина. Больше года назад самосвал строительной компании «Трансстроймеханизация» снес своим открывшимся кузовом стальную балку прямо над трассой. Уже 14 месяцев жители двух кварталов ждут его восстановления.

Уже больше года сотни жителей домов по улицам Басаргина и Сочинской глядят на «лестницу в никуда». 16 октября 2018-го самосвал строительной компании «Трансстроймеханизация» снес своим открывшимся кузовом балку пешеходного виадука. С той поры переход напоминает трамплин для прыжков на лыжах. Ещё десять месяцев назад, представители компании, чей грузовик разрушил переход, в эфире программы «Вести: Приморье» всем жителям этих кварталов обещали следующее...

Евгений Ерин, главный инженер строительной компании: «Ориентировочно в сентябре объект будет полностью восстановлен».

Максим Каленник, корреспондент: «Сентябрь, октябрь, ноябрь и уже декабрь! Жители двух микрорайонов разделенных трассой обещанного виадука так и не дождались».

Виолетта Дорожкина, старший помощник прокурора Приморского края: «Указанное сооружение принадлежит администрации Владивостока. Изначально собственник автомобиля-виновника аварии мер к восстановлению виадука не принимал. В свою очередь уполномоченные органы местного самоуправления направили лишь письмо в его адрес, с просьбой сообщить о сроках выполнения восстановительных работ».

На этом все и закончилось. Активности в решении этого вопроса чиновники не проявляли, хотя жители ближайших домов уже написали десяток обращений. Прокурора края такое халатное отношение к судьбе виадука возмутило. Ему пришлось напомнить чиновникам о необходимости восстановления перехода. Компания-владелец самосвала объяснила причину срыва возвращения балки на место:

"В связи с тем, что организация-подрядчик по изготовлению металлического пролета виадука отказалась от контракта в августе, нам пришлось искать другого подрядчика. На сегодняшний день нами подписан договор на изготовление металлического пролета с Находкинским судоремонтным заводом".

Виолетта Дорожкина, старший помощник прокурора Приморского края: «К настоящему времени разработана и проходит согласование рабочая документация. Предполагаемые сроки изготовления металлоконструкции перехода - февраль 20-го, монтаж - март 20-го».

Через четыре месяца наша съёмочная группа вновь сюда вернётся, чтобы пройтись по восстановленному виадуку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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