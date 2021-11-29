Жители Русского острова: Асфальтирования дорог мы ждали очень долго

В этом году на острове Русский во Владивостоке реализовали первый этап – заасфальтирована дорога от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. Общая протяженность новой дороги составила почти 1 300 метров, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Жители Русского и гости острова много лет вынуждены добираться до многих посёлков острова по грунтовой дороге. Хотя городские службы регулярно грейдируют и отсыпают полотно, ездить всё равно не очень комфортно. Минувшим летом во время рабочей поездки на остров Русский губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков обсудили планы по благоустройству территории. За несколько лет здесь должны появиться комфортные асфальтированные дороги.

Предложение получило поддержку полпреда Юрия Трутнева. Владивостоку для реализации первого этапа – асфальтирования от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи – в этом году выделили дополнительные средства, благодаря которым и заасфальтирован первый участок дороги.

«Мы очень долго ждали асфальта. Очень рады, что эти работы начались», – говорят местные жители.

«Приятно ехать по асфальту. Надеемся, что его уложат и дальше», – добавляют гости острова.

Как добавил главный специалист управления дорог и благоустройства Валерий Корабельский, основные строительные работы на объекте уже завершены. Сейчас специалисты подрядной организации монтируют леера на опасных участках. На следующий год планируется продолжить работы и заасфальтировать дорогу до Экипажного. Также на последующие годы в планах - асфальтирование дорог на Подножье и к Рынде.

Как добавляют специалисты, автомобилистам в зимний период стоит быть особенно внимательными и острожными, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и зимний режим вождения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]