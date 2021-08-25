Асфальтированная дорога от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи появится до конца октября

На острове Русский в этом году появится новый асфальтированный участок дороги общей протяженностью 1,2 км. Работы проведут благодаря поддержке полпреда Юрия Трутнева и губернатора Приморья Олега Кожемяко. Краевой столице на эти цели выделили дополнительные средства, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Вместо грунтовых дорог на острове за несколько лет должны появиться комфортные и асфальтированные. Планы по благоустройству во время рабочей поездки на Русский в конце июня обсуждали губернатор Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков. Уже в этом году первый участок нового асфальта появится от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. Зимой специалисты займутся подготовкой проектно-сметной документации на ремонт дороги к Экипажному. Далее будут строить асфальтированные дороги на Подножье и к Рынде.

В рамках реализации первого этапа на участке от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи заменят слабый грунт, смонтируют перепускные трубы, сделают кюветы, подготовят основание дороги и уложат в два слоя асфальтовое покрытие. После завершения основных строительных работ на дороге установят новые знаки, нанесут разметку и смонтируют на опасном участке барьерное ограждение.

«Мы оперативно подготовили и объявили аукцион на поиск подрядной организации, которая займётся ремонтом этого участка дороги. Заявки от компаний принимаются до 31 августа, после чего в ходе торгов будет назван победитель. Выполнить все работы на объекте ему необходимо до конца октября», – прокомментировал заместитель главы города – руководитель городского управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Отметим, что в этом году на Русском ремонтируют дорогу, ведущую к океанариму, а также в районе поворота на Поспелово. В сентябре ремонт стартует и в районе театрально-музейного комплекса, а ранее силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» проведён восстановительный ремонт Университетского проспекта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]