"Отнеситесь с пониманием": Дорожники назвали адреса, где продолжат ремонт дорог

В предстоящие выходные дни дорожники Владивостока продолжат ремонт в разных районах города, сообщают "Вети:Приморье".

Восстановительный ремонт повреждённых участков дорог будут проводить по шести адресам. Подрядные организации продолжат и проводимые комплексные дорожные работы, уточнили в администрации города.

«В городе продолжается комплексный ремонт дорог и восстановление повреждённых участков. Последние работы проводятся силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий», а также с привлечением подрядных организаций», – прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

В муниципальном дорожном предприятии «Содержание городских территорий» рассказали, что бригады будут работать на ремонте участков в районе Дальпресса, на Гоголя (в районе ТЦ «Море»), Маковского (район транспортной развязки Де-Фриз – Седанка – Патрокл), в районе остановки «Фабрика Заря», на пересечении проспекта Острякова и Океанского проспекта и в районе остановки «Парк Победы» (в сторону центра города).

«Просим автомобилистов быть внимательными и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Работы будут проводиться на поврежденных участках дорог по этим адресам. Самые масштабные работы будут на «Дальпрессе». Здесь устанавливаем новые плиты перекрытий на 19-ти колодцах инженерных коммуникаций. После этого приступим к укладке нового асфальтового покрытия. Он появится в районе пересечения Океанского проспекта, улиц Хабаровской и Комсомольской на общей площади более 4 500 квадратных метров», – прокомментировал руководитель отдела ремонта дорог муниципального предприятия Константин Павлюкевич.

Помимо этого восстановительный и комплексный ремонт дорог проводят и с привлечением подрядных организаций. Также специалисты городского управления дорог и благоустройства сформировали дополнительный список адресов, где в ближайшее время проведут восстановительный ремонт повреждённых участков дорог. В этом списке ещё более 70 улиц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]