На Сахалинской, Черняховского, Котельникова и Иртышской ремонтируют дороги

Во Владивостоке продолжается комплексный и восстановительный ремонт дорог. Сейчас службы работают на Сахалинской, Иртышской, Черняховского и других улицах, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«Восстановительным ремонтом повреждённых участков дорог занимается как муниципальное дорожное предприятие «Содержание городских территорий», так и привлеченные организации. На основе мониторинга и обращений жителей летом мы составили дополнительный список улиц, где необходимо провести ремонт. В него включили более 100 адресов, на большинстве из них работы уже завершены», – рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.

В числе улиц, где сейчас трудятся дорожники, – Черняховского, Котельникова, Импортная, Иртышская, Сахалинская. В ближайшие дни рабочие приступят к ремонту на Дальзаводской, Калинина, Адмирала Кузнецова и Нейбута.

Помимо устранения повреждений, на дорогах города продолжается и комплексный ремонт улиц. Его сейчас проводят на Луговой, Пограничной, Семёновской, на участке от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи.

Автомобилистов краевого центра просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и по возможности пользоваться альтернативными проездами.

Напомним, что дорожники приступают к ремонту и на улице Дальзаводской во Владивостоке. Здесь уберут старое поврежденное покрытие дороги и уложат новый асфальт.

Как рассказали в городском управлении дорог и благоустройства, к ремонту на Дальзаводской приступает подрядная организация. В предстоящие выходные они планируют отремонтировать участок в районе домов № 21 – 23, после чего перейти на следующие участки – в районе домов № 25, 27 – 31. В подрядной организации, которая займётся восстановительным ремонтом на Дальзаводской, рассказали, что работы займут ориентировочно неделю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]