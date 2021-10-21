На улице Калинина во Владивостоке начался ремонт дороги

В этом году здесь проведут восстановительный ремонт повреждённых участков, а уже на следующий год начнут комплексные работы. Для этого городская администрация включит улицу Калинина в нацпроект «Безопасные качественные дороги», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Сегодня утром на улице Калинина начался ремонт. Здесь работают фреза и самосвалы, в ремонте задействованы рабочие подрядной организации. Техника снимает старый асфальт на повреждённых участках, готовя дорогу к асфальтированию.

«По итогам открытого электронного аукциона восстановительный ремонт на улице Калинина проводит компания «ИСТ». Провести ремонт на объекте они планируют ориентировочно за две недели», – прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

Отметим, что ремонт на Калинина начался от ж/д переезда (пересечение улиц Калинина и 40 лет ВЛКСМ).

Также напомним, что сейчас муниципальная дорожная служба и привлеченные подрядные организации ремонтируют дороги на Луговой, Пограничной, Семёновской, участке от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи и других улицах Владивостока.

Автомобилистов краевого центра просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и по возможности пользоваться альтернативными проездами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]