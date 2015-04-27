На съезде с трассы Седанка – Патрокл ведутся ремонтные работы

Восстановительный ремонт на улице Маковского проведёт городская дорожная служба. Сегодня днём специалисты и спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) будут работать в районе съезда с трассы Седанка – Патрокл по направлению выезда из города. Здесь уберут повреждённое покрытие и подготовят дорожные карты к асфальтированию.

«Днём будут подготовлены дорожные карты, а уже ночью приступим к асфальтированию», - рассказали в СГТ.

Отметим, что недавно городская служба завершила восстановительный ремонт на повреждённых участках на Алеутской, Авроровской, Рудневском мосту и в Лесном переулке. Работы продолжаются в микрорайоне Снеговая Падь. Здесь ремонт идёт на участке от пересечения улиц Адмирала Горшкова и Адмирала Смирнова по направлению к трассе Седанка – Патрокл.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]