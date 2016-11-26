На объездной трассе начинаются дорожные работы: предупреждают автомобилистов Владивостока

29 октября городская дорожная служба приступает к работам по заделке трещин в покрытии на трассе Седанка – Патрокл. Работы будут вестись на участке от Русского моста по направлению в сторону Седанки.

«Автомобилистов просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом. При передвижении на таких участках следует быть предельно внимательными и острожными, а также соблюдать требования временных дорожных знаков», – отмечают специалисты.

Также 29 октября во Владивостоке будут проводиться работы по укладке асфальта на заранее подготовленных участках на улицах Харьковской, Карской и Луговой, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Сегодня днем будем укладывать асфальт на улице Харьковской. Здесь вчера нарезали дорожные карты на самых повреждённых участках дорожного полотна. Ночью приступим к асфальтированиюн Луговой и Карской», – рассказали в СГТ.

Напомним, что по поручению главы города Олега Гуменюка в завершение строительного сезона в городе составлен список самых проблемных участков дорог, на которых сейчас проводится восстановительный ремонт. Часть работ осуществляется силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий», часть - с привлечением подрядных организаций. В этом списке – улицы Русская, Калинина, Харьковская, Волжская, Шуйская, Зои Космодемьянской, 1-й Поселковая, Приморская, Ладыгина и другие. На ряде объектов работы уже проведены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]