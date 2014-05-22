На двух улицах Владивостока продолжается ремонт лестниц

Подрядные организации по заказу городской администрации продолжают ремонт лестниц. Сейчас работы кипят на Хабаровской, 19 и Адмирала Кузнецова, 86, сообщают «Вести:Приморье». Об этом рассказали в пресс-службе города.

В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока рассказали, что на Хабаровской работы выполнены уже на 70%. Подрядчики продолжают заливать ступени. В ближайшие дни эти работы завершат и приступят к монтажу поручней.

А на Адмирала Кузнецова ремонт только стартовал. Специалисты устанавливают опалубку для заливки площадок лестницы и ступеней.

«Подходит к концу ремонт на Тигровой, 26 и Кипарисовой, 6. Ранее работы были завершены на Аллилуева, 10, Крыгина, 28, Океанском проспекте, 98, Луговой, 65 и 69, проспекте Красного Знамени, 116 и Ладыгина, 4», – добавили в городском управлении дорог и благоустройства.

Напомним, что в планах на текущий ремонт лестниц на Аллилуева, 5 и 10, Жигура, 48, Партизанском проспекте, 9 и 58в, Карской, Океанском проспекте, 37 – 75, стр. 4, Пограничной, 7, стр. 4, в районе дома № 45а по Алеутской, на Леонова, 54, Саратовской, 6, 8, 10, в районе дома № 22 на улице Анны Щетининой, Светланской, 119б, Нерчинской, 27, Октябрьской, 16, Шошина, 29, Героев Варяга, 12, Енисейская, 6 и 17, Маковского, 41, Камском переулке, 5, проспект Красного Знамени, 23, 102 и 107, Нейбута, 27, Адмирала Кузнецова, 52б, Громова, 12, проспекте Красного Знамени, 127, Анны Щетининой, 39. Все работы проводятся под постоянным контролем специалистов управления дорог и благоустройства администрации города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]