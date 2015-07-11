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Рядом с домом № 22 на улице Анны Щетининой подрядчики возвели новую лестницу

Рядом с домом № 22 на улице Анны Щетининой подрядчики возвели новую лестницу

Новая лестница появилась рядом с домом № 22 на улице Анны Щетининой. Подрядная организация уже завершила работы по монтажу лестничных маршей и обустройству поручней. В ближайшее время компания также должна будет уложить асфальт на подходах к лестнице, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

В городском управлении дорог и благоустройства рассказали, что сейчас во Владивостоке в самом разгаре строительный сезон. Ведется ремонт дорог, тротуаров, лестниц, виадуков, подпорных стен и других объектов дорожной инфраструктуры во всех районах. Строительные работы проводятся под постоянным контролем специалистов администрации города.

«Ремонт лестницы сейчас ведется также на Адмирала Кузнецова, 88. Ранее работы были завершены на Хабаровской, 19, Тигровой, 26, Кипарисовой, 6, Аллилуева, 10, Крыгина, 28, Океанском проспекте, 98, Луговой, 65 и 69, проспекте Красного Знамени, 116 и Ладыгина, 4», – добавили специалисты управления.

Отремонтируют в этом году и лестницы на Нейбута, 27, Громова, 12, Анны Щетининой, 39, Адмирала Кузнецова, 52б, в районе проспекта Красного Знамени, 23, 102, 107 и 127, на Светланской, 119б, Нерчинской, 27, Октябрьской, 16, Героев Варяга, 12, Шошина, 29, Енисейской, 6 и 17, Маковского, 41, в Камском переулке, 5. Контракты с подрядными организациями на ремонт лестниц по данным адресам уже заключены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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