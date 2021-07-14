Новые лестницы появятся на нескольких улицах Владивостока

Новые комфортные лестницы на месте старых и уже пришедших в негодность появятся во Владивостоке ещё по шести адресам, сообщают «Вести:Приморье».

Администрация города ищет подрядчика, который займётся этими работами, рассказали в пресс-службе города.

В городском управлении дорог и благоустройства рассказали, что в список ремонта на этот год включили лестницы на Некрасовской, 59а, Посьетской, 22, стр. 3, Уборевича, 12, Стрельникова, 12, Калинина, 51а и проспекте Красного Знамени, 94. Список адресов сформировали на основе обращений граждан, поступающих в мэрию, в том числе через социальные сети.

«Строителям предстоит демонтировать старые ступени и возвести новые. Для удобства горожан лестницы оборудуют поручнями. Согласно условиям контракта работы завершат до 1 октября», – добавили в управлении.

К слову, с начала года во Владивостоке ремонт лестниц завершили по 20 адресам, ещё по 17 работы запланированы. В числе адресов, где уже появились новые и комфортные лестницы, – Нейбута, 27, Адмирала Кузнецова, 52б и 88, Анны Щетининой, 22 и 39, Громова, 12, проспект Красного Знамени, 23, 116 и 127, Океанский проспект, 98, Крыгина, 28, Тигровая, 26, Хабаровская, 19, Луговая, 65, Ладыгина, 2 и 4, Кипарисовая, 6, Чкалова, 15, Аллилуева, 10 и Невельского, 31.

Специалисты добавляют, что в планах ремонта на текущий год также лестницы на Светланской, 119б, Нерчинской, 27, Октябрьской, 16, проспекте Красного Знамени, 102 и 107, Героев Варяга, 12, Шошина, 29, Енисейской, 6 и 17, Маковского, 41 и в Камском переулке, 5.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]