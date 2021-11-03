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39 новых лестниц появилось в этом году во Владивостоке

39 новых лестниц появилось в этом году во Владивостоке

Источник фото: Администрация Владивостока

По заказу городской администрации в этом году отремонтировано уже 39 лестниц. Вместо старых и пришедших в негодность лестничных маршей появились новые, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как отмечают специалисты городского управления дорог и благоустройства, работы по ремонту лестниц продолжаются и сейчас. Так, подрядная организация «Союз» трудится в эти дни на ул. Адмирала Горшкова, 53. По просьбам местных жителей здесь появится новая лестница и будет оборудован переход через ручей. Согласно условиям контракта завершить все работы должны до конца ноября.

«Перечень ремонта лестниц формируем на основе обращений граждан и мониторинга. В первую очередь работы проводятся на тех лестницах, которые связывают жилые микрорайоны с остановками общественного транспорта, школами, детскими садами и другими социальными учреждениями», – добавили специалисты управления.

В числе отремонтированных в этом году лестницы по следующим адресам:

- Океанский проспект, 98;  

- Крыгина, 28; 

- Тигровая, 26;  

- Хабаровская, 19;

- Луговая, 65; 

- Адмирала Кузнецова, 88; 

- Ладыгина, 2; 

- Ладыгина, 4;

- Кипарисовая, 6; 

- Чкалова, 15;  

- Аллилуева, 10;    

- проспект Красного Знамени, 116;   

- Невельского, 31;    

- Александровича, 42;  

- Нейбута, 27;

- Громова, 12;

- Анны Щетининой, 39;

- Адмирала Кузнецова, 52б;

- проспект Красного Знамени, 127;

- Анны Щетининой, 22;

- Нерчинская, 27;

- Октябрьская, 16;

- проспект Красного Знамени, 23;

- проспект Красного Знамени, 102;

- проспект Красного Знамени, 107;

- Героев Варяга, 12;

- Шошина, 29;

- Енисейская, 17;

- Енисейская, 6;

- Маковского, 41;

- Камский переулок, 5;

- Некрасовская, 59а;

- Посьетская, 22;

- Уборевича, 12;

- Стрельникова, 12;

-Калинина, 51а;

- проспект Красного знамени, 94;

- Светланская, 119б.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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