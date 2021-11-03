39 новых лестниц появилось в этом году во Владивостоке
По заказу городской администрации в этом году отремонтировано уже 39 лестниц. Вместо старых и пришедших в негодность лестничных маршей появились новые, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.
Как отмечают специалисты городского управления дорог и благоустройства, работы по ремонту лестниц продолжаются и сейчас. Так, подрядная организация «Союз» трудится в эти дни на ул. Адмирала Горшкова, 53. По просьбам местных жителей здесь появится новая лестница и будет оборудован переход через ручей. Согласно условиям контракта завершить все работы должны до конца ноября.
«Перечень ремонта лестниц формируем на основе обращений граждан и мониторинга. В первую очередь работы проводятся на тех лестницах, которые связывают жилые микрорайоны с остановками общественного транспорта, школами, детскими садами и другими социальными учреждениями», – добавили специалисты управления.
В числе отремонтированных в этом году лестницы по следующим адресам:
- Океанский проспект, 98;
- Крыгина, 28;
- Тигровая, 26;
- Хабаровская, 19;
- Луговая, 65;
- Адмирала Кузнецова, 88;
- Ладыгина, 2;
- Ладыгина, 4;
- Кипарисовая, 6;
- Чкалова, 15;
- Аллилуева, 10;
- проспект Красного Знамени, 116;
- Невельского, 31;
- Александровича, 42;
- Нейбута, 27;
- Громова, 12;
- Анны Щетининой, 39;
- Адмирала Кузнецова, 52б;
- проспект Красного Знамени, 127;
- Анны Щетининой, 22;
- Нерчинская, 27;
- Октябрьская, 16;
- проспект Красного Знамени, 23;
- проспект Красного Знамени, 102;
- проспект Красного Знамени, 107;
- Героев Варяга, 12;
- Шошина, 29;
- Енисейская, 17;
- Енисейская, 6;
- Маковского, 41;
- Камский переулок, 5;
- Некрасовская, 59а;
- Посьетская, 22;
- Уборевича, 12;
- Стрельникова, 12;
-Калинина, 51а;
- проспект Красного знамени, 94;
- Светланская, 119б.