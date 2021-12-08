Жители Снеговой Пади: Лестница и мост через речку стали для нас настоящим подарком

Строители завершают работы по обустройству пешеходного маршрута, связывающего остановку «Гвардейская» с домами № 53 и 55 на улице Адмирала Горшкова. Здесь уже появилась новая лестница и мостовой переход через Вторую Речку, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства, сейчас подрядная организация завершает монтаж поручней на лестнице. В ближайшее время объект будет сдан. Но уже сейчас жители могут свободно пользоваться новым пешеходным маршрутом.

«Раньше мы переходили речку по доске, которая служила самодельным мостиком, а дальше приходилось подниматься по косогору. Было проблематично преодолеть этот маршрут. Очень рады, что на наши просьбы обратили внимание и построили нам и лестницу, и переход через речку. Это настоящий подарок», – говорят жильцы дома № 53 на Адмирала Горшкова.

Напомним, что с начала года по заказу городской администрации в краевом центре уже возвели 40 новых лестниц. В их числе - объекты на Героев Тихоокеанцев, 26, Океанском проспекте, 98, Крыгина, 28, Тигровой, 26, Хабаровской, 19, Луговой, 65, Адмирала Кузнецова, 88, Ладыгина, 2 и 4, Кипарисовой, 6, Чкалова, 15, Аллилуева, 10, проспекте Красного Знамени, 23, 102, 107 и 116, Нейбута, 27, Громова, 12, Анны Щетининой, 39, Нерчинской, 27, Октябрьской, 16, Героев Варяга, 12, Шошина, 29, Енисейской, 17 и по другим адресам. Сейчас в работе лестничный пролет ца на Нейбута, 12.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]