Дорожные работы начались на улице Космонавтов во Владивостоке

Подрядная организация приступила к ремонту на улице Космонавтов. Здесь сейчас снимают старый асфальт на поврежденных участках и готовятся к укладке нового покрытия. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, работы продлятся несколько дней.

В городском управлении дорог и благоустройства прокомментировали, что помимо комплексного ремонта улиц ведётся и восстановительный ремонт поврежденных участков дорог. Этими работами заняты бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и привлеченные коммерческие организации.

«В числе адресов, где сейчас работают службы, – улицы Татарская, Космонавтов, Океанский проспект, 123б Сипягина, Овражная, Фадеева, Невская, Угрюмова, Бородинская, Дальзаводская, Адмирала Смирнова, Адмирала Горшкова, Анны Щетининой и некоторые другие», – добавили специалисты.

Напомним, что в дополнительный список восстановительного ремонта включили 79 адресов. Это участки дорог на 2-й Проходной, 2-й Строительной, 40 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, 60 лет ВЛКСМ, Авроровской, Адмирала Горшкова, Адмирала Кузнецова, Адмирала Смирнова, Александровича, Аллилуева, Амурской, Анисимова, Анны Щетининой, Анютинской, Багратиона, Баляева, Бородинской, Верещагина, Владикавказской, Восточном пр., Гамарника, Героев Тихоокеанцев, Грибоедова, Гульбиновича, Дальзаводской, Днепровской (от Камского переулка, 5 до Вострецова), Западной, Зои Космодемьянской, Иманской, Импортной, Калинина, Клубной, Комитетской, 2 – 23б, Комсомольской, 10в, 18, Корнилова, Космонавтов, Котельникова, Курчатова, Лейтенанта Шмидта, Лесной, Лермонтова, 68а, 68б, 75, Луговой, Маковского, Марины Расковой, Майора Филипова (асфальтированный участок), Металлургической, Мичуринской, Морозова, Мыс Кунгасный, Мыс Чумака, Находкинской, Невельского, Невской, Нейбута, Никифорова, 51, Овражной, Партизанском проспекте, Пихтовой, Полетаева, Порт-Артурской, Посьетской (от Светланской до 1-й Морской), Приморской, проезде от Залесной до Сопочной, проспекте 100-летия Владивостока, Пшеницына, Разина, Республики, Русской, Садовой, Семирадского, Сипягина, Советской, Терешковой, Угрюмова, Ульяновской, Фадеева, Фонтанной, Чайковского, Часовитина, Черемуховой, Черняховского, Чичерина, Чугаева, Шепеткова, Шишкина, Шошина, Энгельса и Ялтинской. Список ремонта регулярно дополняют новые адреса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]