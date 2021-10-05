Ремонт внутриквартального проезда по проспекту 100-летия Владивостока начнется завтра

В среду, 6 октября, во Владивостоке начнется ремонт дорожного полотна на внутриквартальном проезде вдоль домов № 94-108 и № 120-136 по проспекту 100-летия Владивостока. На повреждённых участках дороги уберут старое покрытие и уложат новый асфальт, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили специалисты городского управления дорог и благоустройства, эти участки внутриквартального проезда были включены в план ремонта по обращениям местных жителей.

В связи с проведением ремонтных работ на период с 8:00 6 октября до 20:00 7 октября движение и парковка транспорта на указанном участке дороги будут ограничены. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Специалисты также обращают внимание: в случае плохих погодных условий сроки ремонта могут быть продлены.

Напомним, что в администрации Владивостока летом был составлен дополнительный список для проведения восстановительного ремонта дорог. В него включили участки более чем по 80 адресам – на 2-й Проходной, 2-й Строительной, 40 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, 60 лет ВЛКСМ, Авроровской, Адмирала Горшкова, Адмирала Кузнецова, Адмирала Смирнова, Александровича, Аллилуева, Амурской, Анисимова, Анны Щетининой, Анютинской, Багратиона, Баляева, Бородинской, Верещагина, Владикавказской, Восточном пр., Гамарника, Героев Тихоокеанцев, Грибоедова, Гульбиновича, Дальзаводской, Днепровской (от Камского переулка, 5 до Вострецова), Западной, Зои Космодемьянской, Иманской, Импортной, Калинина, Клубной, Комитетской, 2 – 23б, Комсомольской, 10в, 18, Корнилова, Космонавтов, Котельникова, Курчатова, Лейтенанта Шмидта, Лесной, Лермонтова, 68а, б, 75, Луговой, Маковского, Марины Расковой, Майора Филипова (асфальт. участок), Металлургической, Мичуринской, Морозова, Мыс Кунгасный, Мыс Чумака, Находкинской, Невельского, Невской, Нейбута, Никифорова, 51, Овражной, Партизанском проспекте, Пихтовой, Полетаева, Порт-Артурской, Посьетской (от Светланской до 1-й Морской), Приморской, проезде от Залесной до Сопочной, проспекте 100-летия Владивостока, Пшеницына, Разина, Республики, Русской, Садовой, Семирадского, Сипягина, Советской, Терешковой, Угрюмова, Ульяновской, Фадеева, Фонтанной, Чайковского, Часовитина, Черемуховой, Черняховского, Чичерина, Чугаева, Шепеткова, Шишкина, Шошина, Энгельса, Ялтинской и других. На некоторых улицах ремонт уже завершен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]