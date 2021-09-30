Внутриквартальную дорогу на улице Луговой готовят к асфальтированию

На участке от улицы Баляева, 60 до улицы Луговой, 55 продолжается комплексный ремонт дороги. Подрядная организация по заказу администрации Владивостока уже выполнила здесь обустройство системы ливневой канализации, завершаются работы по асфальтированию тротуаров и установке бортовых камней, параллельно дорожные рабочие готовят основание для укладки первого слоя асфальта, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как прокомментировали в управлении дорог и благоустройства, ремонт планировали завершить раньше, но в связи с проведением работ на инженерных сетях, сроки были продлены.

«В планах не только ремонт дороги, но и строительство небольших подпорных стен для удержания грунта зелёных зон и другие сопутствующие работы», – уточнили специалисты.

Отметим, что данная внутриквартальная дорога пользуется большим спросом у горожан, так как она ведет к детскому саду № 145 и поликлинике № 3, а также выступает дублёром основной дороги. Местные жители с большой радостью восприняли начавшийся ремонт.

«Мы очень долго ждали ремонта и уже не верили, что он начнётся. Много лет страдаем зимой от течей, которые выходили на дорогу и превращали её в каток. Здесь было сложно пройти и проехать. А летом здесь сплошные ямы», – рассказывают местные жители.

Напомним, что в администрации Владивостока летом был составлен дополнительный список для проведения восстановительного ремонта дорог. В него включили участки более чем по 80 адресам – на 2-й Проходной, 2-й Строительной, 40 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, 60 лет ВЛКСМ, Авроровской, Адмирала Горшкова, Адмирала Кузнецова, Адмирала Смирнова, Александровича, Аллилуева, Амурской, Анисимова, Анны Щетининой, Анютинской, Багратиона, Баляева, Бородинской, Верещагина, Владикавказской, Восточном пр., Гамарника, Героев Тихоокеанцев, Грибоедова, Гульбиновича, Дальзаводской, Днепровской (от Камского переулка, 5 до Вострецова), Западной, Зои Космодемьянской, Иманской, Импортной, Калинина, Клубной, Комитетской, 2 – 23б, Комсомольской, 10в, 18, Корнилова, Космонавтов, Котельникова, Курчатова, Лейтенанта Шмидта, Лесной, Лермонтова, 68а, б, 75, Луговой, Маковского, Марины Расковой, Майора Филипова (асфальт. участок), Металлургической, Мичуринской, Морозова, Мыс Кунгасный, Мыс Чумака, Находкинской, Невельского, Невской, Нейбута, Никифорова, 51, Овражной, Партизанском проспекте, Пихтовой, Полетаева, Порт-Артурской, Посьетской (от Светланской до 1-й Морской), Приморской, проезде от Залесной до Сопочной, проспекте 100-летия Владивостока, Пшеницына, Разина, Республики, Русской, Садовой, Семирадского, Сипягина, Советской, Терешковой, Угрюмова, Ульяновской, Фадеева, Фонтанной, Чайковского, Часовитина, Черемуховой, Черняховского, Чичерина, Чугаева, Шепеткова, Шишкина, Шошина, Энгельса, Ялтинской и других. На некоторых улицах ремонт уже завершен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]