Дорожная служба монтирует новые люки на Русской и готовит основание дороги под асфальтирование на Татарской

Муниципальное дорожное предприятие «Содержание городских территорий» в эти дни ремонтирует дороги на улицах Русской, Татарской и Мельниковской. Специалисты меняют плиты перекрытий на сетях инженерных коммуникаций, поднимают просевшие люки и готовят участки к укладке нового асфальта, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Помимо этого, восстановительный и текущий ремонт дорог в разных районах Владивостока проводят привлеченные подрядные организации.

«Наши бригады сейчас трудятся на Мельниковской, Русской и Татарской. В районе дома № 103 на улице Мельниковской подняли просевшие люки и заменили плиты перекрытий на колодцах. В предстоящие выходные завершим здесь снятие повреждённого покрытия и уложим новый асфальт», – рассказал Константин Павлюкевич, руководитель отдела ремонта дорог муниципального предприятия.

Продолжают работы и на Русской. На участке от кольца «Багратиона» до кольца «Варяга» заменили уже 11 просевших люков. Впереди ещё четыре колодца, на которых заменят люки и установят новые плиты перекрытия.

«Трудятся бригады дорожников и на улице Татарской. Здесь в районе дома № 22 идёт комплексный ремонт. Специалисты устраивают новое скальное основание дороги, делают уклоны для отвода воды и готовят участок к асфальтированию. Полностью завершить здесь ремонт планируют к концу следующей недели», – добавили в городском управлении дорог и благоустройства.

Напомним, что в городской администрации летом составили дополнительный список ремонта поврежденных участков дорог. В их числе улицы 2-я Проходная, 2-я Строительная, 50 лет Октября, 60 лет ВЛКСМ, Авроровская, Адм. Горшкова, Адм. Кузнецова, Адм. Смирнова, Александровича, Аллилуева, Амурская, Анисимова, Анны Щетининой, Анютинская, Баляева, Бородинская, Верещагина, Владикавказская, Восточный пр., Гамарника, Героев Тихоокеанцев, Грибоедова, Гульбиновича, Дальзаводская, Днепровская (от Камского переулка, 5 до Вострецова), Западная, Зои Космодемьянской, Иманская, Импортная, Клубная, Комитетская, 2 – 23б, Комсомольская, 10в, 18, Корнилова, Космонавтов, Котельникова, Курчатова, Лейтенанта Шмидта, Лермонтова, 68а, б, 75, Луговая, Марины Расковой, Металлургическая, Мичуринская, Морозова, Мыс Кунгасный, Мыс Чумака, Находкинская, Невельского, Невская, Нейбута, Овражная, Партизанский проспект, Пихтовая, Полетаева, Порт-Артурская, Посьетская (от Светланской до 1-й Морской), Приморская, Пшеницына, Разина, Республики, Садовая, Семирадского, Сипягина, Советская, Терешковой, Угрюмова, Ульяновская, Фадеева, Фонтанная, Чайковского, Часовитина, Черемуховая, Черняховского, Чичерина, Чугаева, Шепеткова, Шишкина, Шошина, Энгельса и Ялтинская. Отметим, что этот список регулярно дополняют новые адреса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]