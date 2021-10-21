На Жигура и Тухачевского устанавливают новые люки и решетки на сетях ливневой канализации

Дорожная служба краевого центра продолжает ремонт, прочистку и промывку сетей ливневой канализации. Новые решетки и люки в эти дни монтируют на улицах Жигура и Тухачевского, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«Практически ежедневно наши бригады заняты прочисткой, промывкой и текущим ремонтом сетей ливневой канализации. В числе адресов, где работали на этой неделе, – улицы Спортивная, Иманская, Стрелочная, Марченко, Снеговая, Монтажная, Фадеева и Калинина», – рассказали на муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», которое проводит работы.

Специалисты вручную и с помощью специальной техники чистят сети, перепускные трубы и лотки, устанавливают новые люки и решетки, поднимают просевшие плиты перекрытий.

Напомним, что в этом году с привлечением подрядных организаций во Владивостоке провели ремонт сетей ливневой канализации более чем по 40 адресам.

В их числе – Зои Космодемьянской, 7 – 9, Аллилуева, 10, Часовитина, 5 – 7, Ватутина, 12, Воронежская, 2, Калинина, 2, Сахалинская, 30, Монтажная, 13, Пшеницына, 41, Дальная, Космонавтов, 16 Приморская, 15, Военное Шоссе, 19, Народный проспект, 20, проспект Красного Знамени, 127, Шигино, 79, КЭТ, 1, Котельникова, 4, Корабельная набережная (в районе дома № 1 на Океанском проспекте), Снеговая, 86 – 135, Махалина, 16, Алеутская, 17а, Героев Хасана, 1б и 4, Марины Расковой, 2 – 7, Борисенко, 14б стр. 2, Никифорова, 49, Гульбиновича, 8/2, проспект 100-летия Владивостока, 29а, Могилёвская, 1, Гульбиновича, 25, Жигура, село Береговое и остров Попова, а также улицы, где проводился комплексный ремонт дорог. Это Стрелковая, Ватутина, Луговая, Ладыгина, Посьетская, Адмирала Захарова, Харьковская и Тобольская.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]