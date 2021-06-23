На острове Попова обустраивают сети ливневой канализации

По заказу городской администрации подрядная организации «Бизнес Дом» обустраивает сети ливневой канализации на острове Попова. Там монтируют новые перепускные трубы и лотки для сбора воды. Работы планируют завершить уже в ближайшее время, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

На острове Попова в эти дни кипят работы. Впервые за долгие годы здесь прокладывают сети ливневой канализации. Строители монтируют перепускные трубы на заездах к домам, устанавливают по краям дороги лотки для сбора воды и приводят в порядок улицы.

«Уже завершены работы на перекрёстке Ольховой и Набережной, 1, в районе дома № 2 на Садовой и в районе Калининской, 15. Сейчас трудятся строители на Набережной, 10. Всего же подрядной организации на острове Попова необходимо смонтировать более 310 метров дождеприёмных лотков и около 55 метров водопропускных труб, а также обустроить свыше 150 метров кюветов», – прокомментировала руководитель отдела инженерных коммуникаций управления дорог и благоустройства Юлия Шкробот.

Кроме того, сейчас привлеченные городской администрацией подрядные организации ведут также ремонт и обустройство сетей ливневой канализации на Корабельной набережной, Гульбиновича, 8/2 и Котельникова, 4. Недавно были завершены работы на улице Зои Космодемьянской, 7 – 9, Приморской, 15, Военном Шоссе, 19, Народном проспекте, 20, Красного Знамени, 127, Шигино, 79 и КЭТ, 1.

В планах ремонта на текущий год - работы более чем по 20 адресам. На днях были объявлены открытые электронные аукционы на поиск подрядных организаций для проведения работ в районе Космонавтов, 16 и улицы Дальней, Аллилуева, 10, Часовитина, 5 – 7, Пшеницына, 41, Махалина, 16, Алеутской, 17а, Героев Хасана, 1б, Героев Хасана, 4, Марины Расковой, 2 – 7, Борисенко, 14б, стр. 2 и Никифорова, 49.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]