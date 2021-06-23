Новости Общество

На острове Попова обустраивают сети ливневой канализации

На острове Попова обустраивают сети ливневой канализации

По заказу городской администрации подрядная организации «Бизнес Дом» обустраивает сети ливневой канализации на острове Попова. Там монтируют новые перепускные трубы и лотки для сбора воды. Работы планируют завершить уже в ближайшее время, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

На острове Попова в эти дни кипят работы. Впервые за долгие годы здесь прокладывают сети ливневой канализации. Строители монтируют перепускные трубы на заездах к домам, устанавливают по краям дороги лотки для сбора воды и приводят в порядок улицы.

«Уже завершены работы на  перекрёстке Ольховой и Набережной, 1, в районе дома № 2 на Садовой и в районе Калининской, 15. Сейчас трудятся строители на Набережной, 10. Всего же подрядной организации на острове Попова необходимо смонтировать более 310 метров дождеприёмных лотков и около 55 метров водопропускных труб, а также обустроить свыше 150 метров кюветов», – прокомментировала руководитель отдела инженерных коммуникаций управления дорог и благоустройства Юлия Шкробот.

Кроме того, сейчас привлеченные городской администрацией подрядные организации ведут также ремонт и обустройство сетей ливневой канализации на Корабельной набережной, Гульбиновича, 8/2 и Котельникова, 4. Недавно были завершены работы на улице Зои Космодемьянской, 7 – 9, Приморской, 15, Военном Шоссе, 19, Народном проспекте, 20, Красного Знамени, 127, Шигино, 79 и КЭТ, 1.

В планах ремонта на текущий год - работы более чем по 20 адресам. На днях были объявлены открытые электронные аукционы на поиск подрядных организаций для проведения работ в районе Космонавтов, 16 и улицы Дальней, Аллилуева, 10, Часовитина, 5 – 7, Пшеницына, 41,  Махалина, 16,  Алеутской, 17а,  Героев Хасана, 1б,  Героев Хасана, 4, Марины Расковой,  2 – 7, Борисенко, 14б, стр. 2 и Никифорова, 49.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме