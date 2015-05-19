Объявлены аукционы на разработку проектов капремонта сетей ливневой канализации во Владивостоке
Администрация Владивостока объявила сразу несколько аукционов на поиск подрядчиков, которые займутся разработкой документации на капитальный ремонт сетей ливневой канализации, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.
В списке адресов - Борисенко, 38 – 70, Калинина, 275а, Пограничная, 10, Батарейная, 4 и Пушкинская, 29.
Подрядчикам предстоит провести обследование сетей на данных участках и на основе полученных сведений разработать документацию на их капитальный ремонт.
«На Борисенко, 38 – 70, Калинина, 275а, Пограничной, 10, Батарейной, 4 в период сильных дождей часто наблюдаются подтопления. В рамках подготовки документации подрядчик должен разработать и согласовать проект капитального ремонта сетей для увеличения водосбора и пропускной способности сетей на этих участках», – пояснили специалисты управления дорог и благоустройства городской администрации.
На улице Пушкинской, 29 жители не раз жаловались на течь в районе нижней площадки фуникулёра. Специалисты подрядной организации, которая станет победителем проводимого открытого электронного аукциона, проведут обследование участка и разработают проект ремонта, который позволит избавиться от многолетней проблемы.
К слову, сейчас в городе продолжается ремонт сетей ливневой канализации на Ватутина, 24 и Зои Космодемьянской, 7 – 9, а недавно были завершены работы по ремонту сетей ливневой канализации на проспекте Красного Знамени, 127 и КЭТ, 1.
Всего же в планах городской администрации на этот год - ремонт и обустройство сетей ливневой канализации более чем по 20 адресам. Это сети на Гульбиновича, 8/2 – 19а, проспекте 100-летия Владивостока, 29а, Снеговой, 86 – 135, Военном Шоссе, 19, Народном проспекте, 20, Котельникова, 2 – 4, Шигино, 79, Сахалинской, 30, Монтажной, 13, Окатовой, 66, Приморской, 15, Зои Космодемьянской, 7, Калинина, 2, стр. 7, Ватутина, 12, Воронежской, 2, Луговой (от дома № 60 на Баляева мимо домов № 77, 75, 71 по Луговой и далее до пересечения с основной улицей Луговой) и по другим адресам.
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