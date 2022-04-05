Почти 3 километра ливневой канализации промыли и прочистили во Владивостоке в этом году

Эту работу проводят сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ). Они чистят и промывают лотки, перепускные трубы, дождевые камеры, а также меняют люки и решетки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии Владивостока.

С начала года промыто и прочищено уже 2 750 метров сетей. Эту работу продолжают ежедневно, а на оживленных магистралях работы проводят в ночное время, чтобы не мешать автотранспорту.

Накануне бригады СГТ трудились на Жигура, 48, Хуторской, 3а, Адмирала Горшкова, 4 и 30, Калинина, 185 – 173 и 241, Борисенко, 98 – 76, Уборевича, 28, 5-й Ключ, 11в, Окатовой, 12в, Волжской, 3, Военном Шоссе, 5 и по другим адресам.

Кроме того, в этом году во Владивостоке проведут работы по ремонту сетей ливневой канализациии и обустройству ими дорог. Уже найдены компании, которые займутся этим на Адмирала Горшкова, 34, проспекте Красного Знамени, 86, Нейбута, 30, Русской, 57р, Морозова, 7, Военном Шоссе, 34а, Зои Космодемьянской, 14 – 16, Черняховского, 3в, Адмирала Фокина, 12 – 17, Верхнепортовой, 7, Интернациональной, 52 и 40 лет ВЛКСМ, 12, в районе пересечения улиц Набережной и Парковой на острове Рейнеке. Работы стартуют в ближайшее время.

Помимо этих адресов, в этом году будут ремонтировать сети и на других улицах. Часть из них будут делать в рамках ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и комплексного ремонта улиц за счёт средств города и субсидий краевого правительства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]