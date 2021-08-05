Во Владивостоке назвали компанию, которая отремонтирует лестницы на Некрасовской, Стрельникова, Калинина и других улицах

Дополнительные адреса включены в список ремонта лестниц во Владивостоке в этом году. Как сообщили в управлении дорог и благоустройства городской администрации, еще на шести улицах взамен старых и пришедших в негодность лестниц появятся новые, сообщают «Вести:Приморье».

«Подведены итоги открытого электронного аукциона на поиск компании, которой предстоит отремонтировать лестницы на Некрасовской, 59а, Посьетской, 22 стр. 3, Уборевича, 12, Стрельникова, 12, Калинина, 51а и проспекте Красного Знамени, 94. Победителем стала компания «Союз». Ремонт по этим адресам им необходимо провести до 1 октября», – прокомментировал Валерий Корабельский, главный специалист управления дорог и благоустройства.

Отметим, что с начала года во Владивостоке ремонт лестниц провели уже по 20 адресам, ещё на 17 работы запланированы.

Новые и комфортные лестничные марши появились на Нейбута, 27, Адмирала Кузнецова, 52б и 88, Анны Щетининой, 22 и 39, Громова, 12, проспекте Красного Знамени, 23, 116 и 127, Океанском проспекте, 98, улицах Крыгина, 28, Тигровой, 26, Хабаровской, 19, Луговой, 65, Ладыгина, 2 и 4, Кипарисовой, 6, Чкалова, 15, Аллилуева, 10 и Невельского, 31.

В планах ремонта на текущий год ещё объекты на Светланской, 119б, Нерчинской, 27, Октябрьской, 16, проспекте Красного Знамени, 102 и 107, Героев Варяга, 12, Шошина, 29, Енисейской, 6 и 17, Маковского, 41 и в Камском переулке, 5.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Администрация города ищет подрядчика, который займётся выполнением работ. Список адресов, где будут произведены работы по замене лестничных маршей, был сформирован на основе обращений жителей города, поступающих в мэрию, в том числе через социальные сети.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]