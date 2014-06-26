Во Владивостоке начали монтаж лестницы, ведущей к школе №82

На улице Анны Щетининой, 28 во Владивостоке начался монтаж новой лестницы, которая ведёт к школе № 82. Раньше здесь была старая деревянная лестница, теперь ее заменит новая железобетонная конструкция с поручнями для удобства жителей, - сообщили в мэрии.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали, что школьникам стало не безопасно ходить в учебное заведение в Снеговой Пади (Подробности в видеорепортаже). Новую лестницу администрация Владивостока обещала установить до 31 октября. Однако, работы только начались.

Как отметили в администрации Владивостока, в этом году в городе запланирован ремонт порядка 30 лестниц. Более чем по 25 адресам ремонт уже завершен. В их числе лестницы на Чкалова, 17-20, на участке от Котельникова, 26 к остановке «Школа милиции», на Писаревской, 6, Ватутина, 20, Океанском проспекте, 106/1, в районе Жигура, 40, 44 и 52 (здесь появились две новые лестницы), от остановки «Котельникова» к дому № 14 на Аллилуева, от Тухачевского, 24 к детскому саду № 35, на Шилкинской, 8–10 и по многим другим адресам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]