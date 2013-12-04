Девять подпорных стен отремонтировано во Владивостоке с начала года, ещё четыре - в работе

В дальневосточной столице место старых и накренившихся подпорных стен возводят новые. По данным на 9 октября, по девяти адресам ремонт подпорок уже завершен, ещё на одной подходит к концу, а на трёх других - в самом разгаре.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году будет возведено 13 стен. Ремонт данных конструкций уже провели на Героев Тихоокеанцев, 24а, Русской, 17, Черняховского, 3, Зои Космодемьянской, 14, Терешковой 9 и 13 (2 конструкции), Ладыгина, 11, Адм. Юмашева, 26. Сейчас ведутся работы по возведению опорных конструкций на Адм. Кузнецова, 70, в сквере имени Анны Щетининой, а также по двум адресам, где подпорки существенно пострадали после прошедших в конце августа ливней – на Нерчинской, 25 и Котельникова, 6а.

Также сейчас по заказу мэрии ведется разработка проектно-сметной документации на ремонт ещё нескольких подпорных стен – на улицах Аллилуева, 1-й Морской, Светланской, Кипарисовой и Гульбиновича.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru