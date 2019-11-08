Начался ремонт разрушенного тайфуном моста
Разрушенный после тайфуна мост на ул. Курчатова начали ремонтировать
Строители приступили к ремонту моста на улице Курчатова во Владивостоке. Он серьёзно пострадал в результате тайфунов, обрушившихся на краевой центр в конце августа и начале сентября.
В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, что подрядчик уже приступил к работам. Ремонт должен быть завершен в этом году.
«В городе серьезно пострадали из-за разгула непогоды несколько объектов дорожной инфраструктуры. Это мост на улице Щитовой, подпорные стены на Нерчинской и Котельникова, мост на Курчатова и некоторые другие объекты», - напомнили специалисты.
Напомним, что ремонт моста на улице Щитовой уже завершен, подходит к концу и восстановление подпорных стен на Нерчинской и Котельникова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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