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Мост на Щитовой восстановили раньше срока

Мост на Щитовой восстановили раньше срока

Фото: vlc.ru

Специалисты опередили сроки почти на месяц. Как сообили "Вестям Приморье" в администрации Владивостока, подрядная организация, ведущая по заказу городской администрации ремонт моста в районе улицы Щитовой, 32а, сообщает о том, что сдать объект планируется уже в ближайшие дни.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации пояснили, что здесь были сделаны фундаменты, смонтированы опоры и на днях установлена переходная плита.

«Подрядчиком ремонтных работ выступала компания «Строй Артель». Сейчас ведутся последние работы по обустройству ограждения, после чего движение на данном участке будет открыто», - добавили специалисты.

Напомним, что данное сооружение серьезно пострадало в результате ливней, которые обрушились на город в начале сентября. По распоряжению главы Владивостока Олега Гуменюка мэрия оперативно подготовила все необходимые документы и выделила средства на ремонт.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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