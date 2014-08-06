Во Владивостоке открыто движение по мосту на улице Щитовой
Мост в районе улицы Щитовой, 32а восстановили почти на месяц раньше, чем планировалось, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Данное сооружение серьезно пострадало в результате ливней, обрушившихся на город в начале сентября. (Подробности в видеорепортаже). Администрация города выделила средства на ремонт моста.
Подрядчики уложили новый фундамент, смонтировали опоры, установили переходную плиту и смонтировали ограждение. Все работы были проведены в оперативном режиме, движение на данном участке уже открыто.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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