Во Владивостоке открыто движение по мосту на улице Щитовой

Мост в районе улицы Щитовой, 32а восстановили почти на месяц раньше, чем планировалось, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Данное сооружение серьезно пострадало в результате ливней, обрушившихся на город в начале сентября. (Подробности в видеорепортаже). Администрация города выделила средства на ремонт моста.

Подрядчики уложили новый фундамент, смонтировали опоры, установили переходную плиту и смонтировали ограждение. Все работы были проведены в оперативном режиме, движение на данном участке уже открыто.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]